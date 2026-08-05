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Шесть новых тренеров выйдут на работу в небольших населенных пунктах Хабаровского края

В прошлом году край стал одним из пилотных регионов, где по поручению президента внедрили программу «Земский тренер».

Источник: AmurMedia

В этом году в Хабаровский край переедут шесть «Земских тренеров». Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на достижение целей и задач госпрограммы «Спорт России», включая развитие массового спорта и обеспечение доступности физической культуры для жителей всех территорий страны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Одним из первых к своим обязанностям на новом рабочем месте приступил Егор Чивичилов. Молодой специалист работает в спортивной школе имени И. А. Мусатова в Солнечном округе. Под его руководством открыт набор мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 17 лет на отделение баскетбола.

«Про программу узнал в январе, увидел по телевизору о начале приёма заявок. Безусловно, такая инициатива нашего президента Владимира Владимировича Путина поможет развитию спорта и развитию сельских территорий. Программа очень удобна, появляется шанс для карьерного роста молодых специалистов», — отметил Егор Чивичилов.

Ещё одним участником программы в этом году стал Денис Некрасов. В августе он переедет из Тюмени в Охотск, где будет работать тренером по пауэрлифтингу в спортивной школе «Атлант». Денис Владимирович с детства занимался вольной борьбой, пауэрлифтингом и плаванием. Выступал на соревнованиях по борьбе и по смешанным единоборствам.

«О том, что есть такая программа “Земский тренер” мне рассказал друг. Далее я начал изучать эту тему, узнал что на дальнем Востоке есть льготы для тех кто туда переезжает. Мне понравились условия, обещают хорошую зарплату, двухкомнатную квартиру на время пребывания. У меня семья и важно чтобы нам троим было жилье на время работы. Сейчас ещё работаю тренером по плаванию в Тюмени, а через две недели уезжаю в Охотск», — рассказал Денис Некрасов.

Напомним, что программа «Земский тренер» стартовала в прошлом году в пилотном режиме в Дальневосточном и Центральном федеральных округах. В Хабаровском крае по этой программе были трудоустроены три специалиста.

Цель проекта — привлечение специалистов в сферу физической культуры и спорта в малые населенные пункты с численностью населения до 50 тыс. человек. Участникам, переехавшим на работу в такие территории, предоставляются единовременные компенсационные выплаты. Размер выплат для Дальнего Востока составляет 2 миллиона рублей.

Претендовать на статус «Земского тренера» могут граждане России с высшим или средним профессиональным образованием. Важными условиями являются отсутствие судимости, соответствие квалификационным требованиям и проживание за пределами населенного пункта, куда планируется переезд.

Напомним, что в Хабаровский край из Брянской области также переедет семья Шидловских. Валерия и Александр трудоустроились в спортивной школе города Амурска. Александр будет работать тренером по плаванию, а Валерия учить юных спортсменов азам волейбола.

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