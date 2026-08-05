Шесть новых тренеров выйдут на работу в небольших населенных пунктах Хабаровского края

«О том, что есть такая программа “Земский тренер” мне рассказал друг. Далее я начал изучать эту тему, узнал что на дальнем Востоке есть льготы для тех кто туда переезжает. Мне понравились условия, обещают хорошую зарплату, двухкомнатную квартиру на время пребывания. У меня семья и важно чтобы нам троим было жилье на время работы. Сейчас ещё работаю тренером по плаванию в Тюмени, а через две недели уезжаю в Охотск», — рассказал Денис Некрасов.