Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские спасатели вытащили тонущего парня на карьере Юго-западный

Друг пытался помочь утопающему, но течение оказалось сильнее.

Источник: Комсомольская правда

На карьере Юго-западный в Новосибирске едва не произошла трагедия. Вчера, 4 августа, спасатели помогли 23-летнему молодому человеку, который плавал вдоль берега с другом и начал тонуть, сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.

Товарищ бросился на помощь, но справиться с течением не смог. Спасатели МАСС мгновенно среагировали, подбежали к воде и вытащили пострадавшего на берег. Нахлебавшегося воды парня передали бригаде скорой помощи для осмотра.

Спасатели напоминают, что купаться разрешено только в оборудованных местах. Карьер Юго-западный опасен резкими перепадами глубины и холодными течениями — здесь ежегодно гибнут люди.