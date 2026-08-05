Новосибирские спасатели вытащили тонущего парня на карьере Юго-западный

На карьере Юго-западный в Новосибирске едва не произошла трагедия. Вчера, 4 августа, спасатели помогли 23-летнему молодому человеку, который плавал вдоль берега с другом и начал тонуть, сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.
Товарищ бросился на помощь, но справиться с течением не смог. Спасатели МАСС мгновенно среагировали, подбежали к воде и вытащили пострадавшего на берег. Нахлебавшегося воды парня передали бригаде скорой помощи для осмотра.
Спасатели напоминают, что купаться разрешено только в оборудованных местах. Карьер Юго-западный опасен резкими перепадами глубины и холодными течениями — здесь ежегодно гибнут люди.