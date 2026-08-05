Не всегда глисты: Ветеринар назвал неожиданную причину, почему собака ездит пятой точкой по ковру

Если мы говорим про параанальные железы, то секрет, который они выделяют, — это своего рода паспорт животного. Когда мы видим, что собаки или кошки обнюхивают друг друга под хвостом, они получают много информации: пол, возраст и даже состояние здоровья. Это прямо настоящий документ, скажем так. Конечно, наиболее активно они начинают действовать в период половой охоты у некастрированных кобелей и сук. Но они также могут продуцировать достаточно секрета и у кастрированных особей, потому что животному всё равно хочется выделиться и доминировать.