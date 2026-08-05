Кардиолог назвал причины ускоренного старения сердца

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз без должного лечения могут привести к ускоренному старению сердца, сообщил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.
«Сердце — удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии», — сказал Бойцов.
Он добавил, что гипертония чаще всего развивается при метаболическом сердечно-сосудистом синдроме — опасное сочетание нарушений обмена веществ и работы сердца.
«Вторая причина старения сердца — это сахарный диабет, который тоже развивается чаще всего в рамках метаболического синдрома. При диабете поражаются и мелкие и крупные эластические сосуды», — уточнил Бойцов.
По словам специалиста, третья причина старения сердца — это появление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, снабжающих данный орган кровью.
«При их появлении ухудшается снабжение кислородом самой мышцы сердца крови, развиваются фиброзные изменения», — заключил кардиолог.