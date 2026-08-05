Единственный трамвайный маршрут Владивостока не будет работать один день

Дорожные работы в этом районе уже идут: участок у остановки «Школьная» в сторону Фадеева разрыт. В течение месяца там поочерёдно будут перекрывать несколько зон. С 6 по 11 августа закроют проезд у лицея № 41, с 7 по 9 августа — в районе трамвайных рельсов, с 10 по 20 августа — поворот на Фадеева рядом со «Школьным» рынком.