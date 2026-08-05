Единственный трамвайный маршрут Владивостока не будет работать один день

Трамвай № 6 «Сахалинская — Минный городок» во Владивостоке прекратит движение с 22:00 5 августа до 06:00 7 августа. Во Владивостокском предприятии электросетей пояснили, что фактически ограничения затронут только четверг, 6 августа, поскольку работы начнутся поздно вечером в среду и завершатся рано утром в пятницу.
Причиной остановки станет ремонт теплосетей на улице Борисенко, где часть работ затронет и трамвайные пути — под ними проходит последний крупный участок теплотрассы в этом микрорайоне, подлежащий замене.
На время ограничений пассажиры смогут доехать от Сахалинской до Минного городка на автобусе маршрута № 64, который следует без пересадок. Тем, кто использует трамвай до остановки «Луговая» для пересадки на автобус, пригодятся автобусные маршруты № 31, 31к, 39, 64 и 72.
Дорожные работы в этом районе уже идут: участок у остановки «Школьная» в сторону Фадеева разрыт. В течение месяца там поочерёдно будут перекрывать несколько зон. С 6 по 11 августа закроют проезд у лицея № 41, с 7 по 9 августа — в районе трамвайных рельсов, с 10 по 20 августа — поворот на Фадеева рядом со «Школьным» рынком.