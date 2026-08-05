Вооруженный мужчина задержан рядом с гольф-клубом Трампа

Как писал сайт KP.RU, 26 апреля случилась третья попытка покушения на президента США Дональда Трампа, а заодно на вице-президента Джея Ди Вэнса, и госсекретаря Марко Рубио. Тогда в зал отеля Washington Hilton на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, где собрались тысячи человек и весь республиканский политбомонд, пытался прорваться вооруженный до зубов американский учитель Коул Томас Аллен. Все живы, ранен только один агент Секретной службы.