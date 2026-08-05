Вооруженный мужчина задержан рядом с гольф-клубом Трампа

В Калифорнии задержан вооруженный мужчина, который прогуливался по газону рядом с гольф-клубом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Инцидент произошел в воскресенье, 2 августа, но полиция штата проинформировала общественность об этом только в среду.
Примечательно, что это случилось всего за два дня до визита главы государства. Личность задержанного установлена. Им оказался 38-летний Джанин Джон Тэле, который к тому моменту уже находился под следствием по делу об ограблении.
«Этот человек прогуливался по территории поля для гольфа, делал фотографии и видеозаписи и, по-видимому, следил за мероприятиями по планированию мер безопасности», — говорится в сообщении правоохранительных органов.
У мужчины при себе был магазин с патронами, а в его машине поблизости нашли заряженный пистолет и боеприпасы. При обыске в его доме обнаружены оружие, бронежилет и записные книжки с «тревожными заявлениями».
Как писал сайт KP.RU, 26 апреля случилась третья попытка покушения на президента США Дональда Трампа, а заодно на вице-президента Джея Ди Вэнса, и госсекретаря Марко Рубио. Тогда в зал отеля Washington Hilton на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, где собрались тысячи человек и весь республиканский политбомонд, пытался прорваться вооруженный до зубов американский учитель Коул Томас Аллен. Все живы, ранен только один агент Секретной службы.