Соцфонд: Средняя пенсия по старости в РФ превысила 27,2 тысячи рублей

Средняя пенсия по старости в РФ превысила 27,2 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года. Это следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, 1 июля 2026 года пенсия по старости работающих и неработающих россиян составила 27 224 рубля. В аналогичный период прошлого года пенсионеры получали 25 098 рублей.
При этом работающие пенсионеры в среднем получают выплаты в размере 24 929 рублей, а неработающие — 27 850 рублей, говорится в статье.
В России предложили закрепить страховую пенсию по старости на уровне не ниже 40 процентов от среднего заработной платы человека за последний год перед выходом на заслуженный отдых. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Государственную думу. «Вечерняя Москва» обсудила с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым, возможно ли установить такой порог для пенсии в стране.
По его словам, установить пенсию на уровне не ниже 40 процентов от среднего заработка гражданина за последний год работы теоретически возможно.