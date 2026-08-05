Соцфонд: Средняя пенсия по старости в РФ превысила 27,2 тысячи рублей

В России предложили закрепить страховую пенсию по старости на уровне не ниже 40 процентов от среднего заработной платы человека за последний год перед выходом на заслуженный отдых. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Государственную думу. «Вечерняя Москва» обсудила с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым, возможно ли установить такой порог для пенсии в стране.