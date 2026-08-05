Сборная России завоевала все золотые медали на старте Кубка мира в Аргентине

Российские спортсмены заняли первые места во всех дисциплинах в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. Об этом сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания.
«Российские спортсмены выступают под национальным флагом. По итогам первого дня соревнований они заняли первые места на всех заявленных дистанциях», — отметили в федерации.
Россияне завоевали четыре золотые медали из четырех возможных. Высшие награды спортсмены получили на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем и 200 метров брассом.
Напомним, на чемпионате Европы по водным видам спорта российские синхронистки одержали победу в командных соревнованиях с произвольной программой. Жюри оценило их выступление в 285,0346 балла.
Ранее российские синхронисты завоевали бронзовые медали в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Высших наград спортсменов лишила ошибка в заявке.
Как писал KP.RU, Всероссийская федерация легкой атлетики официально завершила самый продолжительный допинговый кризис в своей истории. Совет World Athletics снял с организации все санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил.