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Похороны Баллута прошли под спецохраной из-за связей родственников с ИГ*

Похороны Абдула Баллута, которого следствие считает основным фигурантом дела о нападении в центре Берлина, прошли в столице Германии при беспрецедентных мерах безопасности.

Похороны Абдула Баллута, которого следствие считает основным фигурантом дела о нападении в центре Берлина, прошли в столице Германии при беспрецедентных мерах безопасности. Церемония состоялась на кладбище в районе Гатов и была окружена плотным кольцом полицейских.

Как сообщает издание Bild, в обеспечении правопорядка на территории мусульманского сектора и прилегающих участков было задействовано 190 сотрудников полиции. Мероприятие имело закрытый формат — на нем присутствовали лишь самые близкие родственники и друзья семьи. После захоронения полицейский фургон оставался дежурить непосредственно у могилы.

Баллут, которому был 21 год, имел ливанские корни и гражданство Германии. На данный момент его считают главным подозреваемым по делу о резонансном инциденте, произошедшем в центральной части города.

Ранее телерадиокомпания RBB со ссылкой на данные федеральной прокуратуры сообщала, что в автомобиле, использованном при совершении нападения, были обнаружены следы ДНК, принадлежащие Баллуту. Кроме того, газета Die Zeit, ссылаясь на документы ливанских следователей, информировала о возможной связи близких родственников подозреваемого с террористической группировкой «Исламское государство»* (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее мы писали: СМИ раскрыли связь семьи террориста из Берлина с ИГ*

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* Запрещена в Российской Федерации, признана террористической.