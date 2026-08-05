Похороны Баллута прошли под спецохраной из-за связей родственников с ИГ*

Похороны Абдула Баллута, которого следствие считает основным фигурантом дела о нападении в центре Берлина, прошли в столице Германии при беспрецедентных мерах безопасности. Церемония состоялась на кладбище в районе Гатов и была окружена плотным кольцом полицейских.
Как сообщает издание Bild, в обеспечении правопорядка на территории мусульманского сектора и прилегающих участков было задействовано 190 сотрудников полиции. Мероприятие имело закрытый формат — на нем присутствовали лишь самые близкие родственники и друзья семьи. После захоронения полицейский фургон оставался дежурить непосредственно у могилы.
Баллут, которому был 21 год, имел ливанские корни и гражданство Германии. На данный момент его считают главным подозреваемым по делу о резонансном инциденте, произошедшем в центральной части города.
Ранее телерадиокомпания RBB со ссылкой на данные федеральной прокуратуры сообщала, что в автомобиле, использованном при совершении нападения, были обнаружены следы ДНК, принадлежащие Баллуту. Кроме того, газета Die Zeit, ссылаясь на документы ливанских следователей, информировала о возможной связи близких родственников подозреваемого с террористической группировкой «Исламское государство»* (террористическая организация, запрещена в РФ).
Ранее мы писали: СМИ раскрыли связь семьи террориста из Берлина с ИГ*
Читайте также: В Германии заявили о выплате компенсации пострадавшим при теракте.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.
* Запрещена в Российской Федерации, признана террористической.