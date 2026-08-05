Похороны Баллута прошли под спецохраной из-за связей родственников с ИГ*

Ранее телерадиокомпания RBB со ссылкой на данные федеральной прокуратуры сообщала, что в автомобиле, использованном при совершении нападения, были обнаружены следы ДНК, принадлежащие Баллуту. Кроме того, газета Die Zeit, ссылаясь на документы ливанских следователей, информировала о возможной связи близких родственников подозреваемого с террористической группировкой «Исламское государство»* (террористическая организация, запрещена в РФ).