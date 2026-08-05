В День знаний школы Иркутской области сделают акцент на народном единстве

Первый учебный день в школах и колледжах Иркутской области пройдёт под знаком единства народов России — именно эту линию задало Минпросвещения России в рекомендациях для регионов в рамках тематического Года единства народов России.
Традиционные линейки обретут особый смысл: в каждом образовательном учреждении их откроют торжественной церемонией — выносом Государственного флага и исполнением гимна страны. А дальше разговор пойдёт о главном: о том, как переплетаются судьбы разных народов в общей истории России, почему важно беречь историческую память и опираться на традиционные духовно-нравственные ценности.
Чтобы сделать праздник по-настоящему живым и многогранным, в мероприятиях рекомендуют задействовать широкий круг гостей: представителей разных национальностей, многодетных семей, ветеранов, участников специальной военной операции, успешных выпускников, а также активистов общественных и национально-культурных объединений. Их истории и опыт помогут ребятам увидеть, как единство и уважение к традициям проявляются в реальной жизни.
Старт учебному году во всех школах и колледжах даст первое занятие в рамках проекта «Разговоры о важном» — оно станет логичным продолжением торжественной части и позволит глубже раскрыть заявленные темы.
Напомним, в Красноярске гремел финал «Большой перемены»: почти 800 школьников со всей страны, яркие эмоции, мечты и большие планы. А среди финалистов — восьмиклассник из Улан-Удэ Вячеслав Казекин, единственный представитель Бурятии в этом году. И он не растерялся: в холле Сибирского федерального университета лично поговорил с Владимиром Путиным. Подросток пригласил президента в родную республику.