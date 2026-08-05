В День знаний школы Иркутской области сделают акцент на народном единстве

Напомним, в Красноярске гремел финал «Большой перемены»: почти 800 школьников со всей страны, яркие эмоции, мечты и большие планы. А среди финалистов — восьмиклассник из Улан-Удэ Вячеслав Казекин, единственный представитель Бурятии в этом году. И он не растерялся: в холле Сибирского федерального университета лично поговорил с Владимиром Путиным. Подросток пригласил президента в родную республику.