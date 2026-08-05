Новосибирцам дали советы, как подготовиться к дальней поездке в жару

Особое внимание стоит уделить маслу: в жару лучше использовать летние классы, а не всесезонные. При температуре до +30 °C подойдут масла 5W‑30 или 5W‑40, а если столбик термометра поднимается выше +30 °C — лучше взять 5W‑40 или 10W‑40. Обязательно возьмите с собой резервную канистру с тем же маслом, которое уже залито в двигатель: смешивание разных составов может спровоцировать химическую реакцию, выпадение осадка и потерю охлаждающих свойств.