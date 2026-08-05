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Новосибирцам дали советы, как подготовиться к дальней поездке в жару

Экономист Пестриков призвал взять в дальнюю дорогу резервную канистру с маслом.

Источник: Magnific

Экономист Сергей Пестриков порекомендовал в беседе с URA.RU перед дальней дорогой в жаркий день тщательно подготовить автомобиль. Важно проверить все приборы, привести в порядок радиатор и вентилятор, залить подходящее топливо и антифриз.

Особое внимание стоит уделить маслу: в жару лучше использовать летние классы, а не всесезонные. При температуре до +30 °C подойдут масла 5W‑30 или 5W‑40, а если столбик термометра поднимается выше +30 °C — лучше взять 5W‑40 или 10W‑40. Обязательно возьмите с собой резервную канистру с тем же маслом, которое уже залито в двигатель: смешивание разных составов может спровоцировать химическую реакцию, выпадение осадка и потерю охлаждающих свойств.

Не забудьте про колёса: осмотрите покрышки на предмет порезов, трещин, грыж и износа, проверьте состояние дисков и при необходимости сделайте балансировку.