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В ГД предложили проверять дома одиноких граждан старше 80 лет на бытовые риски

В частности, речь идет о проверке состояния электропроводки, розеток и бытовой техники, исправности газового оборудования и наличия дымовых извещателей, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать федеральную программу профилактики бытовых рисков для граждан старше 80 лет, которая предусматривала бы добровольное обследование условий их проживания социальными работниками. Соответствующее обращение он направил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, действующая система помощи в основном реагирует уже после возникновения чрезвычайных ситуаций, тогда как профилактика бытовых рисков среди пожилых граждан остается недостаточно развитой.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы профилактики бытовых рисков для граждан старше 80 лет, предусматривающей проведение добровольного обследования условий проживания одиноко проживающих граждан указанной возрастной категории в рамках системы социального обслуживания», — говорится в обращении.

По словам Чернышова, речь идет о проверке наиболее распространенных факторов риска: состояния электропроводки, розеток и бытовой техники, исправности газового оборудования, наличия дымовых извещателей, а также условий, которые могут привести к падениям — например, недостаточного освещения, скользких покрытий или отсутствия поручней.

Депутат отметил, что по итогам обследования пожилым гражданам могут предоставляться рекомендации по устранению опасных факторов, а при необходимости — помощь в установке поручней, замене потенциально опасного оборудования, оформлении мер социальной поддержки или передаче информации в профильные службы.

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