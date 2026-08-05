Российские пловцы завоевали четыре золотых медали в первый день Кубка мира

Как сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания, Василиса Малаева и Петр Ясинский показали лучшее время в своих возрастных категориях на дистанции 25 м баттерфляем. Матвей Овсейчук получил золото на дистанции 100 м вольным стилем, а Алексей Жарков стал лучшим на дистанции 200 м брассом.