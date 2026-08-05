В Хабаровске пройдет международный фестиваль в честь Победы над Японией

Также все желающие смогут примерить яркие национальные костюмы и сделать незабываемые фото в тематических фотозонах, попробовать свои силы в национальных играх и мастер-классах по каллиграфии. Для гостей фестиваля приготовят национальные блюда и покажут зрелищные выступления по таким видам единоборств, как борьба на поясах, куреш, самбо и других традиционных стилей.