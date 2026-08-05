В Хабаровске пройдет международный фестиваль в честь Победы над Японией

В Хабаровске 8 августа состоится Международный фестиваль (0+), посвящённый Дню Победы над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова Красной армией и патриотами Кореи. Мероприятие начнется в 12.00 на набережной стадиона имени Ленина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабарорвского края.
«В Год единства народов России, объявленный Президентом России, и в Год спорта в Хабаровском крае главной темой фестиваля станет традиционная культура народов, проживающих в регионе. Гости фестиваля смогут познакомиться с национальными видами декоративно-прикладного искусства: русскими, армянскими, таджикскими, корейскими ремёслами и уникальным искусством коренных малочисленных народов Севера», — говорится в сообщении.
Праздник откроется торжественной церемонией и концертом с участием творческих коллективов Ассамблеи народов России Хабаровского края и Китайской Народной Республики. На фестивале зазвучат национальные инструменты: корейские барабаны, таджикские дутары, узбекские найи, армянские дудуки, азербайджанские тары и цыганские гитары.
Также все желающие смогут примерить яркие национальные костюмы и сделать незабываемые фото в тематических фотозонах, попробовать свои силы в национальных играх и мастер-классах по каллиграфии. Для гостей фестиваля приготовят национальные блюда и покажут зрелищные выступления по таким видам единоборств, как борьба на поясах, куреш, самбо и других традиционных стилей.
Узнать о достижениях страны можно будет на фотовыставках, посвященных вкладу народов России в Великую Победу и героям специальной военной операции: «Победа многонационального народа в Великой Отечественной войне» и «Аллее Героев СВО многонациональной России».
Фестиваль проводится с 2004 года. Организатором мероприятия выступает Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири при поддержке правительства Хабаровского края. Партнер фестиваля — Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Хабаровского края.