Хабаровчане стали чаще выбирать отпуск на островах

В 2026 году российские туристы уже побывали более чем в 190 странах. При этом в летнем сезоне география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии, свидетельствуют данные роуминга МегаФона. Несмотря на удаленность, в этих локациях абонентам оператора становится доступен 5G-роуминг, что позволяет оставаться на связи и пользоваться преимуществами скоростного интернета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
У дальневосточников топ-10 популярных направлений, по данным оператора, составляют Китай, Вьетнам, Таиланд, Турция, Республика Корея, Монголия, а также страны СНГ — Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан. Совокупно на них приходится более 80% от всех абонентов, выезжающих за границу.
При этом интерес жителей Дальнего Востока к экзотическим маршрутам демонстрирует устойчивый рост. Популярностью стали пользоваться острова Африки, где число абонентов год к году увеличилось в два раза. Заметно чаще стали летать на Мадагаскар, Кабо-Верде и Сейшелы.
В Азии отпуск на островах также стал больше привлекать туристов. В этом году туда отправилось на 10% больше туристов, чем годом ранее. Среди самых востребованных Мальдивы (+19%), Сингапур (+17%), Индонезия (+15%). В тоже время турпоток на Тайвань упал на 9%, Филиппины — на 10%, Шри-Ланку — на 32%.
— Мы отслеживаем тренды на туристическом рынке и адаптируем сервисы под потребности путешественников. Так, наши абоненты, находясь на отдыхе в экзотических странах, востребованных в этом отпускном сезоне, могут воспользоваться сетями пятого поколения, оценить возможности и преимущества сверхбыстрой передачи данных. Эта технология будет доступна и в популярных транспортных хабах мира. Туристам не нужно приобретать сим-карты локального оператора, доступ к 5G-сетям будет открыт автоматически, — рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Роуминг в сетях 5G уже работает в популярных у российских туристов странах, в их числе Турция, Китай, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Также в этот список входят и более экзотические островные направления, такие как Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Маврикий, Тайвань, Мальта, Индонезия и Исландия. Чтобы подключиться к новым сетям за границей, необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, покрытие 5G доступно в крупных городах и вблизи известных достопримечательностей.