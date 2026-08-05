Хабаровчанка разложила 15 закладок и получила шесть лет колонии

В Хабаровске 46-летнюю женщину приговорили к шести годам колонии за попытку сбыть крупную партию синтетического наркотика. Часть вещества она успела разложить по 15 тайникам, однако завершить задуманное не смогла, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Как установил суд, в мае 2026 года ранее судимая горожанка получила через интернет производное N-метилэфедрона и расфасовала его на небольшие партии. Действовала она вместе с неустановленным сообщником, которому должна была передавать сведения о подготовленных закладках.
Женщина спрятала часть наркотика в разных местах, сфотографировала тайники и отправила их координаты через мессенджер. Оставшиеся свёртки она положила в карман куртки, но вскоре была задержана полицейскими.
В суде хабаровчанка полностью признала вину и раскаялась. Краснофлотский районный суд признал её виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере через интернет и назначил шесть лет исправительной колонии общего режима.
Телефон, который использовался при совершении преступления, конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.