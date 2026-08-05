Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловскому району Красноярска назначили нового прокурора

Новым прокурором Свердловского района Красноярска стал Владимир Плотников.

Новым прокурором Свердловского района Красноярска стал Владимир Плотников.

Накануне он был официально представлен коллективу, представителям органов власти и правоохранительных структур.

Владимир Плотников с отличием окончил КрасГАУ по специальности «Юриспруденция». Службу начинал в органах внутренних дел, затем работал следователем СК. В прокуратуре трудится с 2008 года — занимал должности помощника и заместителя Канского межрайонного прокурора, проходил службу в прокуратуре Республики Крым, а с 2020 года возглавлял апелляционный отдел уголовно-судебного управления прокуратуры Красноярского края.

На новом посту в Свердловском районе Красноярска прокурор края Роман Тютюник определил для Владимира Плотников следующие ключевые направления работы:

контроль исполнения государственных и муниципальных контрактов, качества ремонта многоквартирных домов, соблюдения законодательства при закупках, взыскания дебиторской и налоговой задолженности; погашение долгов по зарплате, защита прав предпринимателей, контроль исполнения судебных решений о сносе незаконных ограждений в береговой полосе Базаихи, надзор за соблюдением природоохранного законодательства; анализ причин роста тяжких преступлений, усиление борьбы с дистанционным мошенничеством, преступлениями в сфере ЖКХ, незаконной игорной деятельностью, легализацией преступных доходов и миграцией, обеспечение своевременного расследования уголовных дел и возмещения ущерба потерпевшим; контроль реконструкции и капитального ремонта школ и детских садов, устранения последствий подтоплений образовательных учреждений, соблюдения прав детей при реорганизации образовательных организаций; проверки в наиболее коррупциогенных сферах — распоряжении муниципальным имуществом, бюджетных расходах и аренде муниципальных объектов, выявление конфликта интересов, необоснованного обогащения должностных лиц и пр.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше