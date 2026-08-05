Свердловскому району Красноярска назначили нового прокурора

Новым прокурором Свердловского района Красноярска стал Владимир Плотников.
Накануне он был официально представлен коллективу, представителям органов власти и правоохранительных структур.
Владимир Плотников с отличием окончил КрасГАУ по специальности «Юриспруденция». Службу начинал в органах внутренних дел, затем работал следователем СК. В прокуратуре трудится с 2008 года — занимал должности помощника и заместителя Канского межрайонного прокурора, проходил службу в прокуратуре Республики Крым, а с 2020 года возглавлял апелляционный отдел уголовно-судебного управления прокуратуры Красноярского края.
На новом посту в Свердловском районе Красноярска прокурор края Роман Тютюник определил для Владимира Плотников следующие ключевые направления работы:
контроль исполнения государственных и муниципальных контрактов, качества ремонта многоквартирных домов, соблюдения законодательства при закупках, взыскания дебиторской и налоговой задолженности; погашение долгов по зарплате, защита прав предпринимателей, контроль исполнения судебных решений о сносе незаконных ограждений в береговой полосе Базаихи, надзор за соблюдением природоохранного законодательства; анализ причин роста тяжких преступлений, усиление борьбы с дистанционным мошенничеством, преступлениями в сфере ЖКХ, незаконной игорной деятельностью, легализацией преступных доходов и миграцией, обеспечение своевременного расследования уголовных дел и возмещения ущерба потерпевшим; контроль реконструкции и капитального ремонта школ и детских садов, устранения последствий подтоплений образовательных учреждений, соблюдения прав детей при реорганизации образовательных организаций; проверки в наиболее коррупциогенных сферах — распоряжении муниципальным имуществом, бюджетных расходах и аренде муниципальных объектов, выявление конфликта интересов, необоснованного обогащения должностных лиц и пр.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.