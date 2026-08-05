Свердловскому району Красноярска назначили нового прокурора

контроль исполнения государственных и муниципальных контрактов, качества ремонта многоквартирных домов, соблюдения законодательства при закупках, взыскания дебиторской и налоговой задолженности; погашение долгов по зарплате, защита прав предпринимателей, контроль исполнения судебных решений о сносе незаконных ограждений в береговой полосе Базаихи, надзор за соблюдением природоохранного законодательства; анализ причин роста тяжких преступлений, усиление борьбы с дистанционным мошенничеством, преступлениями в сфере ЖКХ, незаконной игорной деятельностью, легализацией преступных доходов и миграцией, обеспечение своевременного расследования уголовных дел и возмещения ущерба потерпевшим; контроль реконструкции и капитального ремонта школ и детских садов, устранения последствий подтоплений образовательных учреждений, соблюдения прав детей при реорганизации образовательных организаций; проверки в наиболее коррупциогенных сферах — распоряжении муниципальным имуществом, бюджетных расходах и аренде муниципальных объектов, выявление конфликта интересов, необоснованного обогащения должностных лиц и пр.