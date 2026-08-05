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Картину с гималайским медведем и дальневосточным леопардом из янтаря создали для Музея Уссурийской тайги

Калининградский янтарный комбинат создал для Музея Уссурийской тайги две картины из янтаря. На полотнах 2×2,4 метра изобразили гималайского медведя и дальневосточного леопарда. При создании полотен использовали особую технологию: нагревая янтарь определенным способом, сотрудники комбината смогли получить 50 оттенков драгоценного камня. Разнообразие цвета и полутонов обеспечили плавность переходов и реалистичность изображения. На производство ушло почти 19.

Калининградский янтарный комбинат создал для Музея Уссурийской тайги две картины из янтаря. На полотнах 2×2,4 метра изобразили гималайского медведя и дальневосточного леопарда. При создании полотен использовали особую технологию: нагревая янтарь определенным способом, сотрудники комбината смогли получить 50 оттенков драгоценного камня. Разнообразие цвета и полутонов обеспечили плавность переходов и реалистичность изображения. На производство ушло почти 19 кг янтаря разных фракций — от мелкой крошки до более крупных камней. Картины украсят основной зал Музея Уссурийской тайги.