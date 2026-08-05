Публичный Wi-Fi появился на площади имени Ленина в Хабаровске

Один из операторов установил на главной площади краевой столицы 10 точек доступа к Интернету. Благодаря этому хабаровчане и гости города могут свободно ходить по всей площади и пользоваться скоростным Интернетом, не переподключаясь к сети каждый раз. Для доступа во «всемирную паутину» нужно только пройти идентификацию через номер телефона. Одновременно подключаться к бесплатному Wi-Fi в самом центре Хабаровска сейчас могут от 200 до 300 человек, но в случае необходимости мощность этого оборудования будет увеличена. Воспользоваться такой возможностью выйти в Интернет прямо на центральной площади города сможет каждый человек вне зависимости от его мобильного оператора. Сегодня в Хабаровском крае существует около 500 мест, где граждане могут бесплатно подключиться к Wi-Fi. В основном это торговые центры, кафе, МФЦ и салоны сотовой связи. Кроме того, власти региона намерены обеспечить доступ к скоростному Интернету в краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского, а также на набережных Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Появление таких точек доступа к Wi-Fi особенно актуально в период введения различных ограничений связи, обусловленных соображениями безопасности. При этом публичный Wi-Fi будет работать даже в случае полного отключения мобильного Интернета, чтобы хабаровчане и гости города всегда оставались на связи.