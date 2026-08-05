Врач Бойцов: Гипертония, диабет и атеросклероз могут ускорить старение сердца

Артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз могут привести к ускоренному старению сердца. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения России, гендиректор НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.
— Сердце — удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает ускоренно стареть тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии, — цитирует его РИА Новости.
Гипертония чаще всего развивается при метаболическом сердечно-сосудистом синдроме — опасное сочетание нарушений обмена веществ и работы сердца, отметил медик.
— Вторая причина старения сердца — сахарный диабет, который тоже развивается чаще всего в рамках метаболического синдрома. При этом заболевании поражаются и мелкие, и крупные эластические сосуды, — сообщил он.
По его словам, третьей причиной старения сердца является появление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, которые снабжают этот орган кровью.
— При их появлении ухудшается снабжение кислородом самой мышцы сердца крови, развиваются фиброзные изменения, — заключил Бойцов в беседе с агентством.
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