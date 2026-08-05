КНДР осудила испытания Японией ракет Tomahawk

КНДР осуждает японские испытания крылатых ракет Tomahawk и не останется наблюдателем за усилением военного потенциала Токио. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чжон.
«Япония ускоряет свою трансформацию в военное государство, пользуясь острыми и изменчивыми тенденциями нынешней международной ситуации», — отметила политик.
Ким Е Чжон добавила, что решения японских властей вынуждают КНДР внимательно следить за развитием военной сферы страны и принимать ответные меры.
Ранее Министерство обороны Японии заявило, что растущая военная координация между Китаем, Россией и Северной Кореей повышает риски для безопасности Токио.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечал, что действующие власти Японии заигрывают не только с Североатлантическим альянсом, но и с украинскими неонацистами.