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КНДР осудила испытания Японией ракет Tomahawk

В КНДР заявили, что будут следить за военным развитием Японии.

Источник: Комсомольская правда

КНДР осуждает японские испытания крылатых ракет Tomahawk и не останется наблюдателем за усилением военного потенциала Токио. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чжон.

«Япония ускоряет свою трансформацию в военное государство, пользуясь острыми и изменчивыми тенденциями нынешней международной ситуации», — отметила политик.

Ким Е Чжон добавила, что решения японских властей вынуждают КНДР внимательно следить за развитием военной сферы страны и принимать ответные меры.

Ранее Министерство обороны Японии заявило, что растущая военная координация между Китаем, Россией и Северной Кореей повышает риски для безопасности Токио.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечал, что действующие власти Японии заигрывают не только с Североатлантическим альянсом, но и с украинскими неонацистами.

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