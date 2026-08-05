Мигрантам с судимостью запретили гражданство и ВНЖ в России

Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранцам с судимостью получать российское гражданство или право на проживание в стране. Основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство теперь является наличие судимости вне зависимости от тяжести правонарушения. Мигранты с 14 лет обязаны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости из страны происхождения. Справка должна быть выдана не ранее чем за три месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ. Лица, совершившие преступление, должны представить подтверждающий документ. Исключения составляют: иностранцы младше 14 лет; признанные беженцами или получившие политическое/временное убежище; служащие по контракту в ВС РФ или участвовавшие в боевых действиях в их составе; уже предоставившие такую справку. Нормы также распространяются на лиц без гражданства.