В Комсомольске-на-Амуре горели торговые павильоны, огонь повредил соседний киоск

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Подразделения пожарной охраны выезжали на девять техногенных пожаров, четыре из них случились в жилом секторе. На водных объектах происшествий не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.