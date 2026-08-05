Сибирский федеральный университет ждёт студентов на платные направления

Сибирский федеральный университет — один из крупнейших вузов России и ведущий научно-образовательный центр Восточной Сибири. Если абитуриенту не удалось пройти на бюджет, это не значит, что нужно отказываться от выбранной профессии или менять направление, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На платном обучении вы можете выбрать именно ту образовательную программу, которая вам интересна, и учиться по ней. Не нужно ждать следующего года или соглашаться на направление, которое оказалось доступным по конкурсу.
Вы выбираете профессию, которая вам по душе, заключаете договор — и начинаете обучение в СФУ. При этом вам доступны все возможности университетской жизни: современный кампус, студенческая инфраструктура и общежития.
Остаётся только не пропустить сроки приёма. Подробности на сайте: sfu.ru/ru/admission.
Реклама.16+. Рекламодатель ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». ИНН 2463011853 erid:2SDnjdbBf3H.