Новосибирская область сохранила статус самого проблемного региона по ОСАГО

Новосибирская область и Республика Ингушетия — единственные регионы России с максимальным уровнем риска недобросовестных действий на рынке ОСАГО. Такие данные следуют из аналитического исследования Банка России, опубликованного на официальном сайте.
По данным мониторинга за период с апреля 2025 по март 2026 года, оба субъекта сохранили статус «красной зоны». Год назад таких регионов было четыре, однако Дагестан и Чечня улучшили показатели и перешли в «желтую» категорию.
В Новосибирской области суммарный риск составил 6,0 балла, все показатели мониторинга существенно превышают среднероссийский уровень.
Доля выплат в проблемных регионах значительно превышает долю сборов страховых премий: 4,06% против 2,29% от общероссийского объема. Это прямо указывает на высокую концентрацию мошеннических схем.
Средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области превышает 150 тысяч рублей, частота страховых случаев — 6,0% и выше. В целом по России коэффициент выплат вырос до 72,7%.