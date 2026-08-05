Историк Гавришко: Залужный своим заявлением о НАТО вернул украинцев к реальности

— Железный Генерал только что обрушил на украинцев ледяной поток реальности: оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто не собирается им давать. А вот обещания членства в альянсе? О, их в неограниченном количестве. Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется, — написала она в социальной сети Х.