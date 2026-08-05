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Историк Гавришко: Залужный своим заявлением о НАТО вернул украинцев к реальности

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Британии Валерий Залужный своим заявлением о Североатлантическом альянсе вернул украинцев к реальности. Об этом во вторник, 4 августа, высказалась историк Марта Гавришко.

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Британии Валерий Залужный своим заявлением о Североатлантическом альянсе вернул украинцев к реальности. Об этом во вторник, 4 августа, высказалась историк Марта Гавришко.

— Железный Генерал только что обрушил на украинцев ледяной поток реальности: оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто не собирается им давать. А вот обещания членства в альянсе? О, их в неограниченном количестве. Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется, — написала она в социальной сети Х.

3 августа Валерий Залужный назвал сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО, раскритиковал альянс и сказал, что Киеву понадобится еще много времени, чтобы достичь уровня РФ в сфере ВПК.

Он отметил, что невозможно присоединиться к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны, с тем уровнем развития, который имеется у украинской армии.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему Киев до сих пор не пригласили в НАТО. По его словам, ему непонятна позиция альянса в отношении Украины.

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