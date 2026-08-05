В Пермском крае началась кампания информирования о выборах

Избирком Пермского края сообщил о начале кампании информирования о выборах.
В Перми, муниципальных центрах и других населённых пунктах региона разместили более 550 баннеров и медиаповерхностей с информацией о выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года. Прикамским избирателям предстоит выбрать депутатов Госдумы, краевого парламента, дум Перми, Соликамска, Кунгура, Большой Сосновы.
«Узнать о проводимых избирательных кампаниях можно по единому телефонному номеру Информационно-справочного центра ЦИК РФ 8−800−200−00−20. На “горячей линии” подскажут адреса участков для голосования, расскажут о возможных формах голосования и ответят на другие вопросы», — уточнили в пресс-службе крайизбиркома.
На выборах наступил этап регистрации кандидатов. Избирком зарегистрировал ещё 11 кандидатов на выборах в Госдуму. В округе № 62 это Армен Бежанян, в округе № 63 — Галина Автухович, Егор Ермаков, Андрей Кобелев, в округе № 64 — Михаил Дьячков, Ирина Казанцева, Вероника Куликова, в округе № 65 — Ядвига Веклич, Алексей Грибанов, Ольга Колоколова, Юрий Уточкин. Всего в одномандатных округах зарегистрировано 32 кандидата.
Напомним, голосование на выборах 2026 года продлится три дня — с 18 по 20 сентября включительно.