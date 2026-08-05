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В Хабаровске пройдет Международный фестиваль, посвященный окончанию Второй мировой войны

В Хабаровске 8 августа проведут Международный фестиваль, посвященный Дню Победы над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова Красной армией и патриотами Кореи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Источник: "Российская газета"

В Хабаровске 8 августа проведут Международный фестиваль, посвященный Дню Победы над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова Красной армией и патриотами Кореи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Праздник откроет торжественная церемония и концерт с участием творческих коллективов Ассамблеи народов России Хабаровского края и КНР. Собравшиеся услышат национальные инструменты: корейские барабаны, таджикские дутары, узбекские найи, армянские дудуки, азербайджанские тары и цыганские гитары.

Гости мероприятия познакомятся с национальными видами декоративно-прикладного искусства: русскими, армянскими, таджикскими, корейскими, а также искусством коренных малочисленных народов Севера.

Для посетителей приготовят национальные блюда и покажут зрелищные выступления в разных видах единоборств. Узнать о достижениях страны можно будет на фотовыставках, посвященных вкладу народов России в Великую Победу и героям СВО.

Мероприятие начнется в 12.00 на набережной стадиона имени Ленина.