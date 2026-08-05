Атака на Зеленского: Иран наступает, Украина в панике

«Тегеран больше оказывал психологическое воздействие на киевский режим, затягивая с ответным ударом. По принципу, что ожидание удара страшнее, чем сам удар… Иран действительно не слишком заинтересован в том, чтобы Украина открыла против него второй фронт. Поэтому делается такой манёвр: мол, мы вас прощаем, но если будет ещё удар — тогда уже прощать не будем», — пояснил Перенджиев.