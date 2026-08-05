Атака на Зеленского: Иран наступает, Украина в панике

Иранская сторона оказывает мощное психологическое воздействие на киевский режим, чтобы тот постоянно находился в напряжении и думал, какие именно объекты могут попасть под удар. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил после украинской атаки по иранскому судну, что Тегеран готов был нанести удар по трем объектам на Украине, однако передумал после извинений Киева.
«Тегеран больше оказывал психологическое воздействие на киевский режим, затягивая с ответным ударом. По принципу, что ожидание удара страшнее, чем сам удар… Иран действительно не слишком заинтересован в том, чтобы Украина открыла против него второй фронт. Поэтому делается такой манёвр: мол, мы вас прощаем, но если будет ещё удар — тогда уже прощать не будем», — пояснил Перенджиев.
Политолог подчеркнул, что на самом деле иранские военные уже подготовились к ответным действиям, но речь идет именно о сценарии на случай повторной атаки со стороны Киева.
"Иран в любом случае, когда объявил, что довольствуется извинениями, на самом деле дал понять, что готов к ответному удару. В Иране прекрасно понимают, что киевский режим вряд ли остановится перед одним ударом, — отметил эксперт.
По мнению Перенджиева, заявление о «прощении» нужно читать между строк.
«С одной стороны, даётся шанс Киеву не обострять эскалацию против Ирана. А с другой стороны, если у них там “крыша поедет”, и они решат, что ничего им за это не будет, — вот тогда Иран ответит. Причём сразу, быстро и жёстко», — предупредил Перенджиев.
В случае второго удара со стороны Украины Тегеран уже не станет делать предупреждений и затягивать время.
«Это будет не по-ирански, если он и после второго раза будет что-то заявлять. Сразу будет ответный удар, и всё», — заключил Перенджиев.