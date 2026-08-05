Во Владивосток не пустили больше 20 тонн угря из Китая

Партия предназначалась для компании из Московской области, которая и заказала этот груз. Однако, когда сотрудник ведомства начал осматривать товар, он обратил внимание на маркировку. На коробках и на самой потребительской упаковке оказалось не указано, сколько именно весит продукт: нет ни массы нетто вместе с соусом, ни без него. Кроме того, производитель не указал сорт рыбы. Это прямое нарушение сразу двух технических регламентов: «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки».