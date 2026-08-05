После 35-градусной жары в Красноярск придут ливни, грозы и шквалистый ветер

В главном управлении по ГО, ЧС и ПБ призывают жителей соблюдать осторожность. Во время сильного ветра не стоит находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, строительными площадками и линиями электропередачи. Автомобили рекомендуется оставлять вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.