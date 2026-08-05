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После 35-градусной жары в Красноярск придут ливни, грозы и шквалистый ветер

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей Красноярска и центральных районов края ждет резкая смена погоды.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей Красноярска и центральных районов края ждет резкая смена погоды.

По данным Среднесибирского УГМС, 5 августа температура воздуха местами поднимется до +35 градусов и выше. Однако в этот же день, а также в течение 6 августа, погодные условия резко ухудшатся.

Местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, возможен град. Скорость ветра составит 15−20 метров в секунду, а отдельные порывы могут достигать 25 метров в секунду и более.

В главном управлении по ГО, ЧС и ПБ призывают жителей соблюдать осторожность. Во время сильного ветра не стоит находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, строительными площадками и линиями электропередачи. Автомобили рекомендуется оставлять вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.

Во время грозы специалисты советуют не находиться у воды, не прикасаться к металлическим предметам, а дома по возможности отключить электроприборы и закрыть окна.

Если сильные осадки приведут к подтоплению, спасатели рекомендуют не пытаться проехать по затопленным участкам дорог.

Обратиться за помощью можно по телефону 112.