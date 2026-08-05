Российские силы изолировали ВСУ в Красноярском

Ранее подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Бакшеевка в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, российские военные вытеснили противника из населённого пункта и закрепились на новых позициях. Ведомство заявило об улучшении тактического положения на этом участке. Российские военнослужащие продолжили оборудовать занятые рубежи. Инженерные подразделения начали создавать укрепления для защиты позиций от возможных контратак.