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На маршруты Хабаровска вышли 403 автобуса, трамвая и троллейбуса

Накануне днём улицы Хабаровска обслуживали 24 единицы дорожной техники, ночью — ещё шесть.

В Хабаровске утром 5 августа пассажиров перевозят 403 единицы общественного транспорта. К 07:00 отключений холодной и горячей воды в городе не зафиксировано, сообщили в администрации краевой столицы.

На линии работают 364 автобуса, 22 трамвая и 17 троллейбусов. Городские службы продолжают следить за движением транспорта и состоянием коммунальной инфраструктуры.

Накануне днём улицы Хабаровска обслуживали 24 единицы дорожной техники, ночью — ещё шесть. С магистралей собрали и вывезли 131 мешок мусора.

За прошедшие сутки в городе произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, три возгорания и один пожар. Медики скорой помощи приняли 517 вызовов.

Днём температура воздуха составит от +27 до +29 градусов. Ожидается южный ветер скоростью от трёх до семи метров в секунду.