Власти Чехии прогнозируют резкое сокращение притока беженцев с Украины из-за изменений, инициированных ЕС, сообщает «Чешское радио».
Издание ссылается на данные Министерства внутренних дел Чехии. В материале сказано, что в странах ЕС ужесточается порядок выдачи статуса временной защиты.
«С 5 августа права на него смогут получить только те украинцы, которые предоставят документы о выполнении воинской обязанности либо освобождении от неё», — говорится в сообщении.
Эти изменения не коснутся тех граждан Украины, которые уже продлевают свой статус временной защиты.
По данным МВД Чехии, такой защитой обладают более 395 тысяч человек. В ведомстве ожидают, что новые правила существенно снизят число новых просителей убежища с Украины.
Напомним, по данным Myśl Polska, жители Польши выражают растущее недовольство действиями Киева и курсом собственного правительства, которое продолжает оказывать финансовую помощь Украине.