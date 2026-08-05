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В Чехии прогнозируют сокращение притока беженцев с Украины

Власти Чехии прогнозируют резкое сокращение притока беженцев с Украины из-за изменений, инициированных ЕС, сообщает «Чешское радио».

Источник: Аргументы и факты

Власти Чехии прогнозируют резкое сокращение притока беженцев с Украины из-за изменений, инициированных ЕС, сообщает «Чешское радио».

Издание ссылается на данные Министерства внутренних дел Чехии. В материале сказано, что в странах ЕС ужесточается порядок выдачи статуса временной защиты.

«С 5 августа права на него смогут получить только те украинцы, которые предоставят документы о выполнении воинской обязанности либо освобождении от неё», — говорится в сообщении.

Эти изменения не коснутся тех граждан Украины, которые уже продлевают свой статус временной защиты.

По данным МВД Чехии, такой защитой обладают более 395 тысяч человек. В ведомстве ожидают, что новые правила существенно снизят число новых просителей убежища с Украины.

Напомним, по данным Myśl Polska, жители Польши выражают растущее недовольство действиями Киева и курсом собственного правительства, которое продолжает оказывать финансовую помощь Украине.

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