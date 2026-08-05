Высокотехнологичную ферму построят в Хабаровском крае

Сейчас в Хабаровском крае для аграриев действует более 35 видов грантов и субсидий — они компенсируют затраты на корма, транспортировку продукции, ремонт доильного оборудования, а также зоотехническое и ветеринарное обслуживание. Кроме того, фермеры могут получить гранты на создание и развитие фермерских хозяйств. Также животноводам дают субсидии на приобретение племенного молодняка и другие меры поддержки.