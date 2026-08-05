Высокотехнологичную ферму построят в Хабаровском крае

Высокотехнологичный животноводческий комплекс на 1 тысячу голов начнет строить компания «Лазовское молоко» в ближайшее время в районе имени Лазо Хабаровского края. Частный инвестор при поддержке краевого правительства готов вложить в реализацию проекта средства. Инициативу лично поддержал губернатор Дмитрий Демешин. По решению главы региона проект получил статус масштабного инвестиционного. Это позволит ускорить его запуск. Сопровождать проект будет АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Наш проект предполагает создание высокотехнологичного животноводческого комплекса полного цикла. Мы заранее начали мелиоративные работы и уже выращиваем сельскохозяйственные культуры. В перспективе на этих площадях заложим кормовые культуры для обеспечения поголовья собственной качественной кормовой базой», — рассказал представитель компании «Лазовское молоко».
Новая современная ферма расположится на участке в посёлке Новостройка на площади 140 га, из которых 30 га пойдут под застройку, а остальное под кормовые угодья.
Как пояснили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, новый комплекс позволит производить в крае больше собственного молока. Благодаря этому в магазинах станет больше местной продукции, а зависимость от поставок из других регионов снизится.
«Развитие животноводства — одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами губернатор. Новая ферма не только увеличит долю местного молока на прилавках, но и создаст новые рабочие места в районе», — отметил начальник управления инвестиционного развития и мелиорации министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Эдуард Гладун.
Сейчас в Хабаровском крае для аграриев действует более 35 видов грантов и субсидий — они компенсируют затраты на корма, транспортировку продукции, ремонт доильного оборудования, а также зоотехническое и ветеринарное обслуживание. Кроме того, фермеры могут получить гранты на создание и развитие фермерских хозяйств. Также животноводам дают субсидии на приобретение племенного молодняка и другие меры поддержки.
Напомним, для инвесторов в Хабаровском крае действует информационный портал сопровождения проектов «одно окно». АПИРИ помогает подобрать меры поддержки, свободный земельный участок, подключиться к инженерной или коммунальной инфраструктуре. При правительстве края действует инвесткомитет, где крупные проекты рассматривают более углубленно, помогая более предметно.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что фермер из Хабаровского района получив субсидию, успешно завершил строительство современного телятника вместимостью 200 животных. В новое помещение переехали телята возрастом от 4 до 16 месяцев.