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CENTCOM: более тысячи судов прошли через Ормузский пролив при поддержке ВС США

ВС США заявили, что Ормузский пролив открыт для коммерческих судов.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные за последние три месяца помогли безопасно проти более 1 тысячи коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

«За последние три месяца ВС США помогли более тысячи судов успешно пройти через пролив», — говорится в заявлении CENTCOM в социальной сети X.

В ведомстве подчеркнули, что южное направление через Ормузский пролив остается открытым для движения всех коммерческих судов.

Напомним, что соглашения между Ираном и США об открытии Ормузского пролива на данный момент не существует, а важнейшая артерия остается закрытой.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что США и Иран обсуждают полное открытие Ормузского пролива и возобновление нормального судоходства через него. По его словам, Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через акваторию.

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