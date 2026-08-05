В Магадане суд взыскал с учебного заведения 270 тысяч рублей за ущерб от упавшего с крыши снега

Магаданский городской суд рассмотрел иск местного жителя к профессиональному образовательному учреждению. Мужчина требовал возместить ущерб, причинённый его автомобилю. Инцидент произошёл 3 апреля 2026 года — с крыши здания ответчика на припаркованную машину «Ниссан Ноут» упала снежно-ледяная масса. В результате автомобиль получил механические повреждения крыши и задней двери. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Факт происшествия стороны не оспаривали. Суд пришёл к выводу, что учреждение ненадлежащим образом исполнило обязанность по содержанию переданного ему имущества, в том числе не очистило кровлю от снега. Это и привело к причинению вреда истцу.
Суд обязал ответчика выплатить владельцу автомобиля стоимость восстановительного ремонта, расходы на экспертизу, услуги представителя и судебные расходы. Общая сумма взыскания составила 270 407 рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
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