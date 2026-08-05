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Новосибирцам ответили, кто может оплачивать ЖКХ без комиссии

Льготные категории граждан могут платить за ЖКХ без комиссии.

Источник: Новости Mail

Адвокат Надежда Борзенко рассказала в беседе с RT, что отдельные категории граждан вправе платить за коммунальные услуги без комиссии — и это не зависит от того, являются ли они собственниками жилья.

В список льготников входят пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, совершеннолетние члены многодетных семей, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, а также участники ВОВ. Например, пенсионер может воспользоваться льготой вне зависимости от статуса жилья, за которое вносит плату.

При этом для остальных граждан комиссия не запрещена: банки и операторы вправе устанавливать её по своим тарифам.