Новосибирцам ответили, кто может оплачивать ЖКХ без комиссии

Адвокат Надежда Борзенко рассказала в беседе с RT, что отдельные категории граждан вправе платить за коммунальные услуги без комиссии — и это не зависит от того, являются ли они собственниками жилья.
В список льготников входят пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, совершеннолетние члены многодетных семей, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, а также участники ВОВ. Например, пенсионер может воспользоваться льготой вне зависимости от статуса жилья, за которое вносит плату.
При этом для остальных граждан комиссия не запрещена: банки и операторы вправе устанавливать её по своим тарифам.