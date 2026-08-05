Новый премьер Британии Бернем поручил пересмотреть пожизненные приговоры

Напомним, ранее Энди Бернем проинформировал, что лиц, осужденных за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей, исключили из программы досрочного освобождения заключенных в Британии. Он добавил, что из программы также исключат тех, кто был приговорён за другие преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.