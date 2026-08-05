Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый премьер Британии Бернем поручил пересмотреть пожизненные приговоры

В Британии из-за ситуации в тюрьмах решили пересмотреть пожизненные приговоры, вынесенные в с 2005 по 2012 год.

Источник: Magnific

Пожизненные приговоры, вынесенные в Британии в период с 2005 по 2012 годы, будут пересмотрены по поручению нового премьер-министра страны Энди Бернема, сообщил сам глава правительства.

«Я поручил пересмотреть пожизненные приговоры, вынесенные в период с 2005 по 2012 год», — написал политик на своей странице в социальной сети X*.

Он пояснил, что такая мера принята, чтобы увеличить вместимость тюрем. Бернем также дал указания рассмотреть возможность расширения практики досрочного освобождения женщин-заключенных и изучить вариант ускорения процедуры возвращения на родину осужденных иностранных граждан.

Кроме того, премьер-министр обратил внимание на то, что в течение пяти лет в Британии будет реализована программа строительства новых тюрем. По его словам, это станет «самым масштабным» проектом со времен Викторианской эпохи (1837−1901 годы).

Глава правительства уточнил, что, согласно планам, к 2031 году в тюрьмах страны появятся 14 тысяч новых мест.

Напомним, ранее Энди Бернем проинформировал, что лиц, осужденных за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей, исключили из программы досрочного освобождения заключенных в Британии. Он добавил, что из программы также исключат тех, кто был приговорён за другие преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.

Ранее издание Daily Star написало, что британские власти хотели досрочно выпустить из тюрем почти 2,5 тыс. заключенных, включая около ста лиц, осужденных за преступления сексуального характера.

* Соцсеть (бывшая Twitter) заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Энди Бернема
Энди Бернем — британский политик Лейбористской партии, премьер-министр Великобритании с июля 2026 года, а также бывший министр правительства Великобритании и экс-мэр Большого Манчестера. Известен как один из наиболее заметных представителей левого крыла лейбористов. Детали биографии Энди Бернема, его образование, карьерный путь и личная жизнь — в материале.
Читать дальше