Новый премьер Британии Бернем поручил пересмотреть пожизненные приговоры

Пожизненные приговоры, вынесенные в Британии в период с 2005 по 2012 годы, будут пересмотрены по поручению нового премьер-министра страны Энди Бернема, сообщил сам глава правительства.
«Я поручил пересмотреть пожизненные приговоры, вынесенные в период с 2005 по 2012 год», — написал политик на своей странице в социальной сети X*.
Он пояснил, что такая мера принята, чтобы увеличить вместимость тюрем. Бернем также дал указания рассмотреть возможность расширения практики досрочного освобождения женщин-заключенных и изучить вариант ускорения процедуры возвращения на родину осужденных иностранных граждан.
Кроме того, премьер-министр обратил внимание на то, что в течение пяти лет в Британии будет реализована программа строительства новых тюрем. По его словам, это станет «самым масштабным» проектом со времен Викторианской эпохи (1837−1901 годы).
Глава правительства уточнил, что, согласно планам, к 2031 году в тюрьмах страны появятся 14 тысяч новых мест.
Напомним, ранее Энди Бернем проинформировал, что лиц, осужденных за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей, исключили из программы досрочного освобождения заключенных в Британии. Он добавил, что из программы также исключат тех, кто был приговорён за другие преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.
Ранее издание Daily Star написало, что британские власти хотели досрочно выпустить из тюрем почти 2,5 тыс. заключенных, включая около ста лиц, осужденных за преступления сексуального характера.
* Соцсеть (бывшая Twitter) заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.