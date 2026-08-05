В Омске фестиваль стритбола собрал почти 400 участников

В Омске прошёл традиционный фестиваль стритбола и уличной культуры, ставший частью праздничной программы ко Дню Омской области и Дню города. Как сообщает департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии, в соревнованиях и активностях на творческих площадках приняли участие 109 команд и около 400 человек.
Главным событием фестиваля стали турниры по стритболу среди спортсменов разных возрастов. Кроме того, для гостей подготовили выступления атлетов по воркауту, музыкальную программу с диджеем и живыми инструментами, интерактивные площадки «Движения Первых» и зону стрит-арта проекта «Добрые стены», где все желающие могли внести свой вклад в создание большого коллективного граффити.
По итогам соревнований победителей определили в семи возрастных категориях среди юношей, девушек и взрослых команд.