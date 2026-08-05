В Омске фестиваль стритбола собрал почти 400 участников

В Омске прошёл традиционный фестиваль стритбола и уличной культуры, ставший частью праздничной программы ко Дню Омской области и Дню города. Как сообщает департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии, в соревнованиях и активностях на творческих площадках приняли участие 109 команд и около 400 человек.