Волочкова рассказала, что ее отец не может восстановиться после инсульта

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что ее отец Юрий не смог полностью восстановится после инсульта, который он перенес около 10 лет назад.
— Папе очень плохо, ему 79 лет. И он после инсульта не может оправиться, — цитирует ее Пятый канал.
4 августа она прилетела в Петербург. Сразу после прибытия артистка навестила свою мать, а потом отправилась к отцу.
После инсульта, с которым Юрий Волочков столкнулся 10 лет назад, у него появились серьезные проблемы со здоровьем. У мужчины оказалась парализована правая сторона тела и почти пропала способность разговаривать. Волочкова помогает ему восстанавливаться и регулярно приезжает его навестить.
В конце июля Анастасия Волочкова рассказала, что решилась на процедуру по пересадке бровей. Она запланировала сделать эту процедуру после отдыха на Мальдивских островах.
Ранее балерина показала посылку от блогерши Виктории Бони. Она рассказала, что экс-участница «Дома‑2» передала ей подарок с запиской. Особенно ее тронула записка от руки.