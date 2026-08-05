Волочкова рассказала, что ее отец не может восстановиться после инсульта

После инсульта, с которым Юрий Волочков столкнулся 10 лет назад, у него появились серьезные проблемы со здоровьем. У мужчины оказалась парализована правая сторона тела и почти пропала способность разговаривать. Волочкова помогает ему восстанавливаться и регулярно приезжает его навестить.