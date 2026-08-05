Проезд к четырем селам Приморья перекрыт из-за переливов утром 5 августа

В Приморском крае утром 5 августа сохраняется сложная дорожная обстановка. Из-за обильных осадков в нескольких муниципалитетах до сих пор затруднен или полностью закрыт проезд к ряду населенных пунктов. Вода ушла не везде, и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.