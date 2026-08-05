В «Левски» с гордостью высказались о победе над «Кайратом»

«Мы провели отличный матч. Это абсолютно заслуженная победа. Считаю, что могли добиться и более крупного результата, но соперник очень опытный. Это еще один день, когда я очень горжусь своими футболистами. Я чрезвычайно благодарен за ту атмосферу, которую создали болельщики. Ни о чем не жалею. Я всегда настроен позитивно», — не скрывая чувства гордости, отметил он.