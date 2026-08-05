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В «Левски» с гордостью высказались о победе над «Кайратом»

Главный тренер болгарского клуба «Левски» Хулио Веласкес прокомментировал победу над казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Со слов Хулио Веласкеса, он очень доволен игрой своих подопечных. Его выступление на послематчевой пресс-конференции опубликовали на странице «Левски» в Facebook.

«Мы провели отличный матч. Это абсолютно заслуженная победа. Считаю, что могли добиться и более крупного результата, но соперник очень опытный. Это еще один день, когда я очень горжусь своими футболистами. Я чрезвычайно благодарен за ту атмосферу, которую создали болельщики. Ни о чем не жалею. Я всегда настроен позитивно», — не скрывая чувства гордости, отметил он.

Фанаты «Кайрата» сокрушаются в соцсетях, что их любимцы пропустили под конец матча.

Главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин также прокомментировал исход игры.