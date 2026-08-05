Тегеран ударит, где Киев не ждёт: главная новость Ирана 5 августа

Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи сделал сенсационное заявление: после украинской атаки по иранскому судну Тегеран был в шаге от нанесения удара по трем объектам на территории Украины. Остановило военных лишь официальное извинение Киева.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев выразил мнение, что заявление о «трех объектах» — это, прежде всего, тонкая игра на нервах киевского режима.
«Когда Иран говорит про три объекта, здесь может быть вообще речь не про три объекта, а может быть про пять или даже десять объектов. Как раз в этом и есть психологическое воздействие, что все будут думать, про какие же объекты идёт речь», — подчеркнул эксперт.
Он убежден, что Тегеран намеренно затягивает паузу и публично принимает извинения, чтобы держать противника в постоянном напряжении. «Ожидание удара страшнее, чем сам удар», — пояснил Перенджиев, добавив, что Иран не заинтересован открывать против себя второй фронт, но готов к любому сценарию.
Под прицелом могут оказаться вовсе не объекты критической инфраструктуры в глубине Украины, считает политолог.
«Это не обязательно территория Украины. На Ближнем Востоке сейчас дислоцируются военнослужащие Украины, включая и сами посольства Украины, дипломатические миссии, либо военные миссии. И они, конечно, взяты на мушку», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что иранским стратегам нет никакого смысла гнать дорогостоящие баллистические ракеты через половину континента, когда цели расположены гораздо ближе. «Нет смысла использовать дорогостоящие ракеты. Лучше использовать дешёвые беспилотники и нанести удары там, где есть такая необходимость. Я думаю, что украинские зарубежные миссии, как дипломатические, так и военные, уже давно под прицелом», — резюмировал Перенджиев.
При этом эксперт предупредил, что слова Тегерана о «прощении» не должны вводить Киев в заблуждение. Иранские военные подготовились к полноценной силовой акции на случай, если Украина решит проверить их на прочность повторной атакой.