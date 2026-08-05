Тегеран ударит, где Киев не ждёт: главная новость Ирана 5 августа

«Когда Иран говорит про три объекта, здесь может быть вообще речь не про три объекта, а может быть про пять или даже десять объектов. Как раз в этом и есть психологическое воздействие, что все будут думать, про какие же объекты идёт речь», — подчеркнул эксперт.