Путин подписал новый закон по контрактам с Минобороны: подробности

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности заключения контракта с Вооруженными силами РФ в период мобилизации гражданами с неснятой или непогашенной судимостью.
Изменения внесли в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Документом исключаются некоторые основания, которые препятствуют службе по контракту в период мобилизации, военного положения или в военное время.
Теперь заключать контракт в эти периоды могут граждане, осужденные за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере или животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ, а также за контрабанду наркотиков.
Кроме того, осужденные за участие в банде или преступном сообществе, а также за нарушение требований безопасности объектов ТЭК, незаконное приобретение и хранение, а также хищение ядерных материалов.
Главой государства также подписан закон, сносящий соответствующие поправки в Уголовный кодекс России. Эти документы вступят в силу через 10 дней.
Напомним, в марте этого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать другим государствам иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служат или служили по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовали в боевых действиях. Условием также является участие такого человека в боевых действиях в составе российских военных или других формирований. В этом случае иностранные государства не смогут требовать его выдачи для уголовного преследования или исполнения приговора.
В прошлом году президент России Владимир Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы. Согласно документу, иностранные граждане, служащие в российской армии, теперь смогут выполнять задачи не только в условиях ЧП, военного положения или конфликтов, но и во время мобилизации. Также уточнен порядок увольнения военнослужащих-контрактников.
Вместе с тем, 27 июля путин своим указом установил новую штатную численность Вооружённых сил РФ. Согласно указу, общая штатная численность Вооружённых сил России составит 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Указ также корректирует предельную численность центрального аппарата Минобороны. Она устанавливается в количестве 13 400 единиц без учёта персонала по охране и обслуживанию зданий, из которых 4 930 — федеральные государственные гражданские служащие.