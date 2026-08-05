Путин подписал новый закон по контрактам с Минобороны: подробности

Напомним, в марте этого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать другим государствам иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служат или служили по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовали в боевых действиях. Условием также является участие такого человека в боевых действиях в составе российских военных или других формирований. В этом случае иностранные государства не смогут требовать его выдачи для уголовного преследования или исполнения приговора.