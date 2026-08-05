На выезде из Красноярска после столкновении влобовую погиб водитель

Мужчина 1960 года рождения за рулем Toyota Fielder выехал на полосу встречного движения. И столкнулся с автомобилем «ГАЗель». С результате водитель «ГАЗели» потерял управление, машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с большегрузом Sany с полуприцепом.