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Тулунские ветеринары прооперировали собаку с редкой патологией

У йоркширского терьера в мошонке находился только один семенник.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 августа. Ветеринары Тулунской станции по борьбе с болезнями животных помогли 2-летнему йоркширскому терьеру с врожденной патологией — крипторхизмом. У собаки с рождения в мошонке находился только один семенник, а второй так и не опустился.

Как сообщает Ассоциация ветеринарии Иркутской области, во время осмотра специалисты установили точное расположение яичка. После ветеринары провели операцию по удалению семенника, находившегося в брюшной полости. Одновременно по рекомендации врачей собаку кастрировали.

«Самая важная причина для кастрации собаки-крипторха заключается в том, что существует большой риск развития рака яичек, так как неупущенный семенник находится в неправильном температурном режиме и не может корректно развиваться. Также нередко встречается болевой синдром из-за неправильно расположенного органа», — пояснила начальник Тулунской СББЖ Юлия Зайцева.

Напомним, в Усть-Куте ветеринары выходили дикого ястреба-тетеревятника. Птицу доставили в ветклинику Усть-Кутского филиала Киренской СББЖ после инцидента на одном из предприятий города.