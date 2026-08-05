Тулунские ветеринары прооперировали собаку с редкой патологией

IrkutskMedia, 5 августа. Ветеринары Тулунской станции по борьбе с болезнями животных помогли 2-летнему йоркширскому терьеру с врожденной патологией — крипторхизмом. У собаки с рождения в мошонке находился только один семенник, а второй так и не опустился.
Как сообщает Ассоциация ветеринарии Иркутской области, во время осмотра специалисты установили точное расположение яичка. После ветеринары провели операцию по удалению семенника, находившегося в брюшной полости. Одновременно по рекомендации врачей собаку кастрировали.
«Самая важная причина для кастрации собаки-крипторха заключается в том, что существует большой риск развития рака яичек, так как неупущенный семенник находится в неправильном температурном режиме и не может корректно развиваться. Также нередко встречается болевой синдром из-за неправильно расположенного органа», — пояснила начальник Тулунской СББЖ Юлия Зайцева.
Напомним, в Усть-Куте ветеринары выходили дикого ястреба-тетеревятника. Птицу доставили в ветклинику Усть-Кутского филиала Киренской СББЖ после инцидента на одном из предприятий города.