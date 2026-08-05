Тулунские ветеринары прооперировали собаку с редкой патологией

IrkutskMedia, 5 августа. Ветеринары Тулунской станции по борьбе с болезнями животных помогли 2-летнему йоркширскому терьеру с врожденной патологией — крипторхизмом. У собаки с рождения в мошонке находился только один семенник, а второй так и не опустился.