«Известия» рассказали о снижении популярности IT-направлений в вузах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Спрос российских школьников на IT-специальности в вузах снизился в 2026 году. Абитуриенты начали отдавать предпочтение другим инженерно-технологическим направлениям с сильной математической базой, сообщили «Известиям» в вузах РФ.
По информации издания, самыми востребованными среди инженерно-технологических направлений стали «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Информатика и вычислительная техника», «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и «Физика». «В инженерии растут зарплаты, улучшаются условия труда, открываются новые возможности профессионального роста, появляются интересные глобальные задачи, и молодежь активно стремится именно туда», — пояснили газете в МГТУ имени Баумана причины популярности этих направлений.
В гуманитарном блоке свою популярность сохранили «Юриспруденция», «Менеджмент», «Экономика» и связанные с управлением и медиа специальности. В Томском госуниверситете (ТГУ) отметили газете, что технологический кластер все равно доминирует.
Как пишут «Известия» со ссылкой на вузы, в лидеры среди всех направлений вышли «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Юриспруденция» и «Экономика». По информации издания, в этом году количество стобалльников выросло втрое, также в некоторых вузах фиксируются рекордные потоки заявлений.