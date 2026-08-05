«Известия» рассказали о снижении популярности IT-направлений в вузах

Как пишут «Известия» со ссылкой на вузы, в лидеры среди всех направлений вышли «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Юриспруденция» и «Экономика». По информации издания, в этом году количество стобалльников выросло втрое, также в некоторых вузах фиксируются рекордные потоки заявлений.