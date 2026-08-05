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Более 260 пилотов судятся с Ryanair из-за невыплаченных отпускных

В Лондонский суд поступил коллективный иск от группы пилотов против ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair.

В Лондонский суд поступил коллективный иск от группы пилотов против ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair. Как сообщает газета The Times, общее число заявителей превысило 260 человек, а инициатором разбирательства выступил бывший сотрудник перевозчика Ричард Филлипс.

Филлипс проработал в Ryanair четыре года, после чего в 2012 году перешел в британскую авиакомпанию British Airways. В иске, поданном в столичный суд Великобритании, группа летчиков требует выплаты отпускных, которые, по их утверждению, компания им не перечислила.

Помимо самой Ryanair, в качестве ответчиков в иске упоминаются кадровые агентства Storm Global и Brookfield Aviation International, а также консалтинговая компания Scanlon Associates. Ryanair является крупнейшим авиаперевозчиком Европы по объемам перевозок, частоте рейсов и количеству воздушных судов в парке. Головной офис компании базируется в Дублине.

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