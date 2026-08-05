У Омска точечно «сбилось» авиасообщение с двумя регионами

По состоянию на 7:30 среды, 5 августа 2026 года, объявлено о существенном по времени переносе вылета двух рейсов из Омска, данные отражены на онлайн-табло Омского аэропорта.
Так, рейс авиакомпании «Северный ветер» до Санкт-Петербурга, намеченный на 8:45, отложен, предварительно, до 12:35. Таким образом, задержка может составить 3 часа 50 минут.
Более длительное время, судя по предварительной информации, придется ожидать вылета борта в Сочи. Вместо 9:10 он «переназначен» на 14:10.
В каждом из случаев речь идет о задержке прибытия воздушного судна под осуществление рейса из названных населенных пунктов. Примечательно, что более ранние рейсы по этим направлениям отправились фактически вовремя, перенос последующих, на момент публикации, также не анонсирован.