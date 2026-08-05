У Омска точечно «сбилось» авиасообщение с двумя регионами

В каждом из случаев речь идет о задержке прибытия воздушного судна под осуществление рейса из названных населенных пунктов. Примечательно, что более ранние рейсы по этим направлениям отправились фактически вовремя, перенос последующих, на момент публикации, также не анонсирован.